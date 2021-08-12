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Николай Гостев, командующий войсками ЮВО, сообщил о скором получении на вооружение первого ЗРК С-350 «Витязь». На данный момент военнослужащие учатся его использованию.

Согласно его словам, новая ракетная установка, изготовленная специалистами «Алмаз-Антея», будет передана одному из полков. Речь идет о передвижном многоканальном комплексе, имеющем средний радиус поражения. Он будет применяться для создания эффективной защиты стратегически важных объектов. Его также планируется использовать для прикрытия наземных сил.

Отмечается, что С-350 оснащен новейшей радиолокационной системой, благодаря которой она может определять и уничтожать воздушные цели, находящиеся на высоте свыше 30 000 метров и расстоянии до 120 километров. Гостев также заявил о поступлении новых вертолетов, включая Ка-52 и Ми-35М.

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