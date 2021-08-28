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Павел Климкин, экс-глава МИД Украины, отметил, что Владимиру Зеленскому, украинскому президенту, в рамках встречи с Джо Байденом, лидером США, необходимо будет обсудить возможность размещения в стране американских войск.

Согласно его заявлению, договор о безопасности, который собираются подписать оба президента, способен стать действенной гарантией для сдерживания РФ. Он добавил, что речь идет о поставках нового оружия, планомерном размещении войск из США и создании военной инфраструктуры.

Бывший украинский министр также посоветовал Зеленскому сделать все возможное, чтобы Соединенные Штаты включили Украину в состав Североатлантического альянса в качестве полноценного участника военно-политического блока. Он также отметил, что не следует просить у Вашингтона иного статуса вне НАТО. Он был у Афганистана, но это ему не помогло, отметил Климкин.

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