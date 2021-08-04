Напряженность в Азии в ближайшие 10 лет может вылиться в вооруженное столкновение между Китаем и Соединенными Штатами. При этом предсказать победителя в этой схватке практически невозможно, пишет издание The National Interest.

Китай постоянно наращивает свои боевые возможности, что вполне может привести Соединенные Штаты в так называемую «ловушку Фукидида». Она заключается в том, что при постоянном усилении войск одна страна вытесняет другую из числа «сверхдержав».

Авторы считают, что глобальная война может начаться, если Китай развяжет военное столкновение с Японией или Индией. Основные боевые действия при этом пройдут в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, где Поднебесная империя будет иметь преимущество.

Автор публикации заявляет, что Китай обязательно должен воспользоваться своим шансом в начале вооруженного конфликта против США, потому что если он не уничтожить противника сразу, его ждут серьезные проблемы. Американцы неоднократно доказывали, что умеют даже мелкие локальные противостояния переводить в затяжную войну. Учитывая их превосходство по численности войск, вооружения и техники можно говорить о том, что они сумеют одержать победу.