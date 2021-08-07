Специалисты портала «За рулём» рассказали о КамАЗе Арктика 8х8, который они считают самым интересным и крутым среди всех разработок КамАЗа.

Отмечается, что этот вездеход разрабатывался для работы в Арктике и на Крайнем Севере. Он имеет кабину К5 – её ширина составляет 2,3 метра. Кабина оснащена лестницами и поручнями, а также навесным оборудованием. Вездеход имеет турбодизельный двигатель Р6. Его объём составляет 12 литров, мощность – 460 л.с.

Вездеход имеет четыре ведущих моста, но его максимальная скорость составляет всего лишь 55 км/час. Это было сделано ради возможности проезжать в любых местах при любых условиях. Ширина шин составляет 1 метр, радиус – 86 см. Это повышает устойчивость и снижает давление на грунт.

Длина самого вездехода составляет 12 метров, высота – 4 метра, ширина – 2,53 метра. Грузоподъемность 3 тонны, также вездеход имеет лебёдку с тяговой силой 2,5 тонны.

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