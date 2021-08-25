Практически все официальные автодилеры сотрудничают с банками, кредитующими покупателей для покупки авто. Благодаря этому купить новую машину могут даже люди со средним уровнем дохода. Но не у всех получается выплатить автокредит. Некоторые новоиспеченные разочаровываются в выбранной модели. Эти причины становятся основными для продажи кредитных транспортных средств. Произвести ее в разы сложнее, чем реализацию авто без обременений.

Почему трудно продать автомобиль в кредите

Продать машину с невыплаченным кредитом самостоятельно практически невозможно. На сайтах объявлений такие предложения публикуются с красной меткой. Даже статистика их просмотра минимальна. Большинство рядовых покупателей предпочитают завершить сделку в сжатые сроки. Если есть кредит, понадобится время на оформление.

Кроме того, при покупке кредитного авто всегда существует неоправданный риск. Вносить средства в банковскую кассу придется до получения ПТС. Покупатели не хотят подвергать себя такому стрессу.

Где можно выгодно продать кредитный автомобиль

Чтобы продать автомобиль, по которому еще не выплачен кредит, можно обратиться в скупку. Это одна из услуг компании «Авто Сокол». Важно понимать, что в данном случае не получится получить 100% от рыночной стоимости. За залоговые машины предлагается максимум 70%. Скупщики готовы предложить больше, если:

автомобиль имеет небольшой пробег;



в истории эксплуатации отсутствуют факты ДТП;



машина все еще находится на обслуживании у дилера;



на транспортное средство оформлено КАСКО с внушительным остаточным периодом действия;



модель вызывает повышенный интерес покупателей.



Оценить выгоды сотрудничества с компанией-скупщиком не составит труда. Продвинутые фирмы предлагают клиентам услугу онлайн-оценки. Для первичной экспертизы потребуются фото, описание технических характеристик, комплектации и имеющихся изъянов. Окончательный вердикт даст эксперт после фактического осмотра.

При обращении в скупку владелец кредитного автомобиля не получает все деньги на руки. Сначала полностью выплачивается остаток по кредиту. Собственнику достается оставшаяся сумма. Все документальные вопросы решатся специалистами. Благодаря такому подходу сделка заключается максимально быстро. Отсутствует риск реализации мошеннических схем, каких-либо противоправных действий.

Подготовлено по материалам https://avto-sokol.ru/