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Американская исследовательская организация Jamestown Foundation оценила результаты испытаний российских гиперзвуковых ракет «Циркон», которые завершились пару недель назад. Составители отчета отметили, что уже в следующем году не имеющее в мире аналогов оружие может быть принято на вооружение.

Они сообщили также, что на последних испытаниях, проводимых фрегатом «Адмирал Горшков», гиперзвуковая ракета поразила цель, находящуюся на расстоянии в 350 километров. При этом она набрала скорость в 6 чисел Маха. Однако это не максимальные показатели.

Эксперты также отмечают, что завершена только надводная фаза испытаний. В ближайших планах разработчиков ракеты – ее пуск с подводной лодки. На всех современных субмаринах Россия устанавливает универсальные пусковые установки, предназначенные как для «Калибров» и «Ониксов», так и для гиперзвуковых боеприпасов «Циркон».

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