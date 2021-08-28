Жизнедеятельность любой современной компании обеспечивается IT-системами. Они содержат огромный объем конфиденциальной информации, которая может стать настоящей находкой для конкурентов или злоумышленников. Поэтому главной задачей владельца компании является обеспечение информационной безопасности, предотвращение кибератак или, если какой-то вирус уже ухитрился проникнуть в корпоративную сеть, устранение их последствий.

Все это и много другое лучше доверить профессионалам. Специализированные сервисы обеспечения информационной безопасности практикуют комплексный подход, благодаря чему любые попытки украсть конфиденциальную информацию, навредить компании путем блокировки доступа к ее документации, совершить любые действия, моментально пресекаются.

Информационная система и комплексный подход к ней

Разовая защита IT-системы или устранение последствий кибератаки не решает проблему раз и навсегда. Необходим комплексный подход, который включает в себя работу со всеми без исключения элементами информационной сети:

аппаратная часть, включающая в себя компьютеры и отдельные их компоненты, периферийное оборудование и прочее;

софт, программное обеспечение, используемое компанией для достижения тех или иных целей;

носители информации, которые могут объединяться в массивы, представлять собой жесткие диски или старые добрые бумажные журналы или книги учета;

пользователи. Персонал компании – также часть информационной системы, от которой очень во многом зависит ее безопасность.

Каждый из этих элементов может открыть злоумышленнику несанкционированный доступ к конфиденциальной информации, поэтому профессионалы работают над каждым из них по отдельности и в комплексе.

Обеспечение информационной безопасности

Деятельность компании ITGLOBAL.COM, направлена на обеспечение безопасности IT-систем клиентов. Она осуществляется в несколько этапов:

оценка текущего состояния информационной инфраструктуры. Своеобразный аудит выполняется при сотрудничестве с нуля или при необходимости внести какие-либо изменения в уже существующую систему;

анализ результатов оценки, обнаружение уязвимых мест, разработка способов их устранения;

работа с пользователями и администрации системы IT-безопасности, доведение до них необходимости соблюдать все правила, которые устанавливаются для защиты от кибератак;

настройка информационной системы, которая включает подготовку специальной документации, внедрение сервисов для безопасности, назначение ответственных сотрудников на все сегменты информационной инфраструктуры и прочее. Полный комплекс мероприятий во многом зависит от особенностей компании и специфики ее деятельности.

Отлаженная система безопасности, разработанная профессионалами ставит перед собой цели повысить до максимума уровень защиты от взлома, противостоять даже самым умелым киберпреступникам. Еще одна цель – это возможность моментально восстановить деятельность компании после кибератаки и минимизировать потери. Сотрудничество с ITGLOBAL.COM – это возможность достичь данных целей и обеспечить высокий уровень безопасности своей IT-системы.