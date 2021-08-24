Группа итальянских специалистов смогла рассчитать вероятность возникновения новых пандемий наподобие той, которая разразилась в мире в начале 2020 года.

Для этого исследователи провели анализ масштабных вспышек заболеваний, произошедших за последние четыре столетия. Оказалось, что каждый год на планете с 2-процентной вероятностью может возникнуть пандемия, схожая с той, которая наблюдается прямо сейчас. Таким образом, вероятность того, что человек, родившийся в 2000 году, к нынешнему моменту столкнется с пандемией, составляет 38%.

Чтобы получить эти данные, эксперты воспользовались новейшими статистическими методами. С помощью них они измерили частоту и масштаб вспышек болезней, по отношению к которым люди не осуществили незамедлительных мер, направленных на остановку их распространения. В итоге ученые выяснили, что вероятность начала смертоносной пандемии на вроде испанского гриппа, из-за которого за два года погибло свыше 30 000 000 человек, не превышает 1,9 процента в год.