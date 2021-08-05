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На совместных учениях «Индра-2021» индийские военнослужащие восхитились надежностью и простотой конструкции российского оружия. Они также отметили, что автоматы и пистолеты, разработанные в РФ чрезвычайно удобны как в использовании, так и в обслуживании.

Напомним, что маневры с участием российских и индийских военных проходят в Волгоградской области на полигоне Прудбой. Помимо стрелкового оружия, в них задействованы гусеничные БМП-3, РСЗО «Град», танки Т-90А, БТР-80. Участвуют в учениях также боевые самолеты, беспилотники и бронеавтомобили.

Личный состав живет в палатках из композитных материалов, в которых установлены кондиционеры. В каждой из них размещается до 16 военнослужащих. Кроме того, на полигоне развернут автономный лагерь АПЛ-500, установлены душевые кабины, прачечная и полевая кухня.

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