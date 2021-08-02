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В ходе праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню ВДВ, которые прошли в минувшую субботу, широкой публике было представлено более 70 новых разработок для десантников. Среди них привлекли внимание новейшие парашютные системы, разработанные холдингом «Технодинамика».

Так, одна из подобных систем под названием «Тандем-400» позволяет десантировать целый минометный расчет. На одном из парашютов десантник доставляет к месту приземления миномет, а на другом спускается наводчик.

Система «Дальномет» позволяет парашютисту при попутном ветре планировать почти 60 километров от места выброски с самолета. На унифицированной платформе, которая стала «гвоздем программы», можно перебрасывать в нужное место новейшие бронетранспортеры «Тайфун-ВДВ» или любую другую технику, весящую не более 18 тонн.

Кроме того, холдинг продемонстрировал и системы управления, позволяющие сбрасывать технику несколькими способами – по старинке вручную, в автоматическом режиме с помощью систем ГЛОНАСС или GPS, а также дистанционно с пульта.

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  • Анна
  • 01.08.2021
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