В ходе праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню ВДВ, которые прошли в минувшую субботу, широкой публике было представлено более 70 новых разработок для десантников. Среди них привлекли внимание новейшие парашютные системы, разработанные холдингом «Технодинамика».

Так, одна из подобных систем под названием «Тандем-400» позволяет десантировать целый минометный расчет. На одном из парашютов десантник доставляет к месту приземления миномет, а на другом спускается наводчик.

Система «Дальномет» позволяет парашютисту при попутном ветре планировать почти 60 километров от места выброски с самолета. На унифицированной платформе, которая стала «гвоздем программы», можно перебрасывать в нужное место новейшие бронетранспортеры «Тайфун-ВДВ» или любую другую технику, весящую не более 18 тонн.

Кроме того, холдинг продемонстрировал и системы управления, позволяющие сбрасывать технику несколькими способами – по старинке вручную, в автоматическом режиме с помощью систем ГЛОНАСС или GPS, а также дистанционно с пульта.