В американском Госдепартаменте решили одобрить сделку по продаже Грузии еще одной партии противотанковых установок Javelin.

Согласно имеющимся сведениям, грузинская сторона захотела приобрести 46 пусковых систем и 82 ракеты для них. Специалисты Госдепа пришли к мнению, что данный запрос не повлияет на баланс сил в регионе. В Вашингтоне при этом считают, что данная сделка позволит укрепить позиции страны в Закавказье, так как Тбилиси является важным стратегическим партнером США.

Указывается, что Грузия должна будет заплатить за данные установки примерно 30 000 000 долларов. В оборонном ведомстве США считают, что они помогут ей в защите своей территориальной целостности. Белый дом уже уведомил Конгресс о сделке. Теперь у сенаторов есть 30 суток на ознакомление с контрактом и его возможную отмену.