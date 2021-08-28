Представители Google разместили рекламное видео своего нового гаджета Pixel 5a 5G, продажи которого начались на японском и американском рынках. В этом ролике они решили подшутить над девайсами Apple.

Дело в том, что на протяжении практически двух минут обычный разъем 3,5 миллиметра описывается как нечто уникальное. Как и в видео от «яблочной» компании, на размещенных кадрах то и дело произносят такие слова как «восхитительный» и «потрясающий». Подключение наушников и вовсе сравнивается со стыковкой кораблей к МКС.

В СМИ напоминают, что новый девайс от Google обладает металлическим корпусом, а также надежной защитой от влаги и пыли. На нем установлен 60-герцовый OLED-экран с диагональю 6,3 дюйма. Объем его оперативной и постоянной памяти составляет 6 и 128 гигабайт соответственно. В качестве процессора используется Snapdragon 765G.