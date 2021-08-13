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В китайском информагентстве Global Times отметили, что в случае пересечения США «красной линии» в связи с независимостью Тайваня КНР может отправить на остров свою боевую авиацию.

Недавно в ежедневной газете Китая, выпускаемой коммунистической партией, появилось официальное заявление от властей страны. В нем сообщалось, что в обсуждении тайваньского вопроса есть определенные «красные линии» и Китай не даст Соединенным Штатам пересекать их в ходе своих регулярных провокаций.

Авторы материала заявляют, что если тайваньские власти решат принять участие во встрече, которую Вашингтон собирается организовать в конце нынешнего года, то в этом случае истребители китайских ВВС обязательно пролетят над островом. Тем самым Пекин покажет, что он находится под его контролем.

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