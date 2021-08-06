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В Ростовской области наблюдается кризисная ситуация с коронавирусом, заявил главврач РОКБ Вячеслав Коробка. Он пояснил, что ежедневно в медучреждение поступает по 450 новых пациентов с Covid причем 90 процентов из них находятся в очень тяжелом состоянии. Показатель смертности также вышел на рекордный уровень.

По словам главврача, в области также регистрируется рекордное количество положительных ПЦР-тестов. При этом больше половины пациентов, у которых обнаруживают коронавирус, спустя несколько дней попадают в больницу в тяжелом состоянии. Это особенности течения варианта «Дельта», который и спровоцировал новый всплеск заболеваемости в регионе.

Коробка также рассказал, что из ста заразившихся пациентов лишь 3% привитых. И то, они ставили вакцину еще в начале года, поэтому иммунитет уже просто исчерпал себя. Те же, кто проходил иммунизацию в последние месяцы, в РОКБ не попадают, так как не заражаются коронавирусом.

Специалист отметил, что власти региона уже ввели ограничительные меры. Однако эффект от них наступит не раньше, чем через 3–4 недели. До этого момента ситуация по-прежнему останется очень напряженной.

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