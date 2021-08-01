Лидер партии «Родина» Алексей Журавлев посетил Тамбовскую область. Политик побывал в Моршанске, в Моршанском и Сосновском районе, где пообщался с местным населением и чиновниками.

Глава Сосновского района Александр Дьяконов рассказал родинцу о проблемах со здравоохранением. По словам чиновника, сейчас в районе имеются двенадцать свободных вакансий. Врачей в ФАПах категорически не хватает. Из-за низких зарплат они не соглашаются приезжать, несмотря на предоставляемое жилье.

«Считаю правильным ввести обязательную отработку после обучения в вузах, особенно медицинских и педагогических. Это поможет укомплектовать ФАПы, больницы кадрами, а молодежи позволит получить бесценный опыт и стаж. Уверен, это гораздо лучше, чем идти в менеджеры, которых по всей стране так много, что не сосчитать. Но и властям необходимо создавать условия для жизни. Хорошо, что помогаете с жильем. Теперь надо и инфраструктуру подтянуть», – прокомментировал ситуацию Журавлев.

Отметил Журавлев и благоустройство в рабочем поселке Сосновка. Александр Дьяконов подчеркнул, что в районе функционируют двадцать шесть Дворцов Культуры и кинозал. К тому же местные жители довольны работой администрации. Единственное, что беспокоит главу города – это нахождение земли в частных руках. Из-за этого доход с нее получают только владельцы, а не местные жители.

«Необходимо внести законопроект о погектарном налогообложении владельцев сельхозугодий, а в районах на эти деньги будут строить инфраструктуру. А насчет жизни в районе могу сказать, что на протяжении всей поездки слышу от людей благодарности в Ваш адрес, говорят, работаете с душой. Вот если бы все чиновники так радели за села, деревни, города, людям жилось бы легче!» – заметил Журавлев.

Политик посетил и «Моршанский лесхоз». Сейчас в лесном хозяйстве выращивают с помощью прививки черенками сосну обыкновенную. При таком способе приживается порядка 70% деревьев. Также родинец отметил положительную тенденцию заботы предприятия о сотрудниках: достойные зарплаты и постройку жилья для работников.

«Предприятие ответственно подходит к восполнению природных ресурсов, работает над созданием достойных условий труда и жизни для своих сотрудников. В целом, заметно, что Моршанск развивается, область развивается, в том числе и благодаря губернатору, есть крепкие предприятия малого и среднего бизнеса, где дела идут хорошо. В рамках программы «100 городов» не часто встречал, чтоб люди ценили чиновников: глав районов, городов, губернаторов. Здесь все это есть!» – рассказал лидер партии «Родина».