Россия в сотрудничестве с президентом Белоруссии Александром Лукашенко ведет на польской границе «грязную игру». Именно она спровоцировала миграционный кризис в Польше, заявил министр обороны этой страны Мариуш Блащак.

Он также обрушился с критикой на польских политических деятелей от оппозиции, которые проявляют заботу о мигрантах – привозят в оборудованный на границе лагерь спальные мешки и еду. По словам Блащака, это только «спектакль», который играет на руку Лукашенко и Кремлю.

Провокацией считает обострение ситуации с мигрантами на границе и замглавы внешнеполитического ведомства Польши Марчин Пшидач. Он отметил, что МИД в настоящий момент ведет с Белоруссией переговоры по поводу возникшего кризиса.

Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко ранее заявил, что страна не собирается содержать мигрантов, которые стремятся попасть в уютную, просвещенную и теплую Европу. Он также отметил, что Минск намерен ослабить контроль на границе, чтобы все желающие смогли дойти до цели.