Николай Долженков, генконструктор АО «Кронштадт», в рамках беседы с журналистами ТАСС отметил, что используемые в беспилотнике «Орион» технологии соответствуют мировому уровню.

Согласно словам специалиста, РФ не уступает другим странам в плане общего технологического уровня в сфере беспилотных машин. Он добавил, что может говорить об этом, так как лично ознакомился со многими зарубежными БПЛА, произведенными в Соединенных Штатах, Турции, Израиле и КНР.

При этом эксперт отметил, что не это является определяющим фактором – им следует считать интеллект машины. Именно на него нужно обращать основное внимание и делать на него главную ставку. Долженков уверен, что само воздушное судно представляет собой лишь менее высокий показатель реализации соответствующего тренда.