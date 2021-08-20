Представители ФСБ разместили в Сети архивную документацию, где рассказывается о военнопленных из СССР, отправленных спецслужбами Японии в спецотряд, на котором японцы испытывали химическое и биологическое оружие.

Отмечается, что в отрезок времени между 1930 и 1945 годами Япония держала в заключении 5-6 тысяч советских граждан. Некоторые из них были похищены японцами, а другие схвачены в плен в рамках сражений, произошедших перед Второй мировой войной. Пленных держали в концлагере «Хогоин», а затем направляли в особый отряд, где над ними ставились бесчеловечные опыты.

В опубликованных документах говорится, что в концлагере одновременно находились около 150 человек. В нем в основном держали советских мужчин. С помощью пыток с них получали информацию о военном и экономическом положении Советского Союза. На тех, кто отказывался говорить, испытывали биологическое оружие.