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В информационном агентстве Forbes опубликовали статью о возможной потере Соединенными Штатами части военных самолетов. В «ПолитРоссии» разместили ее перевод.

Автор материала Давид Экс, отмечает, что ВВС США в настоящее время разрабатывают новую стратегию, направленную на повышение безопасности своей боевой авиации от возможных ударов со стороны РФ и КНР. Данная концепция предполагает размещение боевых самолетов на нескольких десятках маленьких авиабаз. Планируется также «отправить на пенсию» почти все штурмовики A-10 Thunderbolt.

В статье указывается, что эти самолеты превосходно выполняли «грязные операции» для Пентагона, однако их все равно планируют списать. Американское командование планирует заменить штурмовики современными истребителями F-22, но подобный шаг дорого обойдется налогоплательщикам.

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  • 01.08.2021
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