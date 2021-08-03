В информационном агентстве Forbes опубликовали статью о возможной потере Соединенными Штатами части военных самолетов. В «ПолитРоссии» разместили ее перевод.

Автор материала Давид Экс, отмечает, что ВВС США в настоящее время разрабатывают новую стратегию, направленную на повышение безопасности своей боевой авиации от возможных ударов со стороны РФ и КНР. Данная концепция предполагает размещение боевых самолетов на нескольких десятках маленьких авиабаз. Планируется также «отправить на пенсию» почти все штурмовики A-10 Thunderbolt.

В статье указывается, что эти самолеты превосходно выполняли «грязные операции» для Пентагона, однако их все равно планируют списать. Американское командование планирует заменить штурмовики современными истребителями F-22, но подобный шаг дорого обойдется налогоплательщикам.