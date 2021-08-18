Физики из США разработали специальную модель, показывающую, как нужно мыть руки, чтобы очистить кожу от большинства бактерий и вирусов.

В соответствующей модели, базирующейся на 2-х измерениях, в качестве рук фигурируют 2 поверхности с шероховатостями, разделенные водяной пленкой и находящиеся в постоянном движении по отношению друг к другу. Чтобы избавиться от инородных частиц, нужно поддерживать высокую энергию потока жидкости, которая зависит от того, с какой скоростью двигаются руки. Чем выше будет этот показатель, тем больше частиц удастся убрать.

Однако расчеты показали, что даже при очень быстрых движениях и сильном трении процесс удаления вирусов и бактерий должен длиться не менее двадцати секунд. Полученные результаты совпадают с рекомендациями ЦКЗ США. Специалисты также отметили, что их модель не учитывает применение мыла, однако она может помочь в создании наиболее эффективных средств гигиены.