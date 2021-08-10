Итальянская компания Fincantieri, одна из ведущих верфей Европы, из всех альтернативных видов топлива, которые рекламируются как будущие решения для «экологичных» военных кораблей, делает ставку на коровий навоз. Об этом сообщает портал Defense News. Перевод представлен изданием discover24.ru.

Массимо Дебенедетти, вице-президент по исследованиям и инновациям итальянской верфи Fincantieri, курирует серию исследований, направленных на производство более экологичных военно-морских судов. Крупнейшим заказчиком компании является ВМФ Италии, но ряд построенных Fincantieri кораблей закуплены Францией и США (как фрегат FREMM на фото).

Исследования Fincantieri по разработке судового двигателя, который может использовать как традиционное топливо, так и сжиженный природный газ, аммиак, водород или биотопливо, показали наибольшую эффективность последнего варианта. «Помимо биомассы и пищевых отходов, биотопливо может быть получено из сельскохозяйственных культур, которые не подходят для потребления», – отметил Дебенедетти.

Он уточнил, что аммиак как альтернатива ископаемому топливу крайне проблемен: «При сгорании он производит энергию, но хранить его трудно, а воспламенить очень легко». Более долгосрочная задача, над которой работает Fincantieri, – это создание водородных топливных элементов для надводных судов, которые аналогичны тем, которые используются сегодня на подводных лодках. «Технология отработана, но еще не готова к использованию на кораблях в надлежащих масштабах. Это пригодно для выработки 100 киловатт на подводной лодке, но на надводном судне потребуются десятки мегаватт», – сказал Дебенедетти.

Трехлетнее совместное исследование, начатое в прошлом году Fincantieri, французской военно-морской группой и их совместным предприятием Naviris при финансовой поддержке министерств обороны Франции и Италии, изучает, как топливные элементы могут быть размещены на борту военного корабля. «Все сводится к тому, чтобы сделать систему противоударной и уместить ее в ограниченном пространстве», – сказал Дебенедетти. «Топливные элементы занимают больше места, чем традиционные двигатели, не в последнюю очередь из-за накопления водорода. И если на пассажирском судне я могу снять каюты, чтобы освободить для них место, то на военном корабле я это сделать не могу».

Когда дело доходит до снижения вредных для окружающей среды выбросов, давление больше ощущается в гражданском секторе, где Европейский Союз подталкивает государства-члены к экологизации. 26 июля Fincantieri, энергетическая компания Snam и оператор круизного лайнера MSC подписали меморандум о взаимопонимании по совместному строительству круизного лайнера с водородным двигателем с нулевым уровнем выбросов. «Это может быть достигнуто к началу следующего десятилетия, возможно, с использованием топливных элементов, которые более эффективны, хотя и дороже, и больше, чем водородный двигатель внутреннего сгорания», – сказал Дебенедетти.

Даже если военные корабли не сталкиваются с нормативным требованием по снижению расхода топлива, существует реальная необходимость в экономном использовании энергии, поскольку новые радары и лазерное оружие поглощают на борту огромное количество энергии. Это побудило Fincantieri провести еще одно исследование, профинансированное Министерством обороны Италии, чтобы изучить возможность использования электричества постоянного тока на борту кораблей в отличие от обычного переменного тока.