Тайип Эрдоган, турецкий лидер, отметил, что Турция не превратится в прибежище для афганских нелегалов, призвав Евросоюз признать ответственность за возникшую миграционную катастрофу на Ближнем Востоке.

Согласно его заявлению, он не собирается создавать из турецких городов «хранилище беженцев из Афганистана для европейских стран». Он добавил, что Турция вместе с Ираном осуществила все необходимые действия, чтобы сдержать поток беженцев. Сейчас необходимые меры должны принять власти Европы.

Глава турецкого государства также заявил, что готов принять участие в переговорах с представителями «Талибана» (террористическая организация, запрещенная в РФ) для решения возникших проблем. Ранее Илва Йоханссон, европейский комиссар, отметила, что Евросоюзу следует повысить количество квот на прием афганских мигрантов.