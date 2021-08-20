читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Тайип Эрдоган, турецкий лидер, отметил, что Турция не превратится в прибежище для афганских нелегалов, призвав Евросоюз признать ответственность за возникшую миграционную катастрофу на Ближнем Востоке.

Согласно его заявлению, он не собирается создавать из турецких городов «хранилище беженцев из Афганистана для европейских стран». Он добавил, что Турция вместе с Ираном осуществила все необходимые действия, чтобы сдержать поток беженцев. Сейчас необходимые меры должны принять власти Европы.

Глава турецкого государства также заявил, что готов принять участие в переговорах с представителями «Талибана» (террористическая организация, запрещенная в РФ) для решения возникших проблем. Ранее Илва Йоханссон, европейский комиссар, отметила, что Евросоюзу следует повысить количество квот на прием афганских мигрантов.

Вам может понравиться

В России начались государственные испытания БТР и БМП на платформе «Бумеранг»

Михаил Осыко, один из представителей коллегии ВПК РФ, во время беседы с журналистами отметил, что стартовали госиспытания новых БТР (К-16) и БМП (К-17), разработанных на базе платформы «Бумеранг». Согласно его

Китайские СМИ: ВМФ России подал «грозный сигнал» Западу

В китайском информагентстве Синьхуа отметили, что РФ подает западным странам «грозный сигнал», наращивая боевой потенциал своих Военно-морских сил. Авторы материала отмечают, что развитие флота России в настоящее время идет сразу

Талибы заключили соглашение с США перед захватом власти в Афганистане

В информационном агентстве CBC отметили, что Соединенные Штаты провели переговоры с представителями «Талибана» (запрещенная в РФ террористическая группировка) перед началом вывода подразделений из Афганистана. В материале отмечается, что Вашингтон смог
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 20 августа – переменная облачность, до 20 °C | город Мытищи: погода, 20 августа – пасмурно, до 24 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 20 августа – переменная облачность, до 18 °C | Южно-Сахалинск: погода, 20 августа – небольшая облачность, до 25 °C | Королев: погода, 20 августа – пасмурно, до 30 °C | Подольск: погода, 20 августа – небольшая облачность, до 25 °C | Армавир: погода, 20 августа – небольшая облачность, до 29 °C |