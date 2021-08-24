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Алексей Кочетков, российский политолог, вспомнил о конфликте, возникшем между евреями и поляками практически сразу же после завершения Второй мировой войны.

Согласно его словам, советские власти после освобождения Польши от нацистской Германии начали по привычке создавать новую администрацию из среднего и низового руководящего состава, включая евреев. В результате в новом госаппарате оказалось очень много представителей еврейского народа, которые стали вести себя не очень хорошо в отношении местных поляков, вспомнив о притеснениях в годы оккупации.

В итоге конфликт, начавшийся еще до войны, стал тлеть и выливаться в репрессии со стороны силовых служб. Нередко они были неоправданными и излишне жесткими. Поляки зачастую не видели подобного отношения к себе даже от нацистов. Эксперт добавил, что это также разрушает миф о полном уничтожении евреев в Польше, так как их в действительности осталось очень много в стране.

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