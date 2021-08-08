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Эдуард Шунков, эпидемиолог из РФ, решил разъяснить, как одному россиянину удалось инфицировать COVID-19 почти полторы тысячи человек.

Согласно его словам, это произошло по причине эффективного взаимодействия коронавирусной инфекции с организмом зараженного. В результате вирусные частицы генерировались в огромных количествах и постоянно выбрасывались в окружающий мир. Распространитель мог также иметь образ жизни или работу, требующую от него регулярного посещения мест с большими скоплениями людей.

Эксперт отметил, что вычислить подобных суперпереносчиков коронавируса крайне сложно. Нередко в организациях от работы отстраняли бессимптомных сотрудников, оставляя при этом тех, кто контактировал с ними. В итоге последние заражались, продолжая нести угрозу для других людей.

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