Эдуард Шунков, эпидемиолог из РФ, решил разъяснить, как одному россиянину удалось инфицировать COVID-19 почти полторы тысячи человек.

Согласно его словам, это произошло по причине эффективного взаимодействия коронавирусной инфекции с организмом зараженного. В результате вирусные частицы генерировались в огромных количествах и постоянно выбрасывались в окружающий мир. Распространитель мог также иметь образ жизни или работу, требующую от него регулярного посещения мест с большими скоплениями людей.

Эксперт отметил, что вычислить подобных суперпереносчиков коронавируса крайне сложно. Нередко в организациях от работы отстраняли бессимптомных сотрудников, оставляя при этом тех, кто контактировал с ними. В итоге последние заражались, продолжая нести угрозу для других людей.