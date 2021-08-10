читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Игорь Юшков, специалист в области финансов, отметил, что Украина начала осуществлять нападки на «Газпром» в связи с началом нового этапа борьбы против ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2».

Согласно его словам, обвинения киевских властей российской компании в том, что ее действия приводят к увеличению стоимости газа в Европе, не имеют под собой никаких оснований. Он добавил, что подобные высказывания политически мотивированы. Их основная цель заключается в том, чтобы уличить Россию в использовании энергетического шантажа.

Эксперт добавил, что тем самым Украина пытается вынудить ФРГ ввести дополнительные санкции в отношении трубопровода. Ранее «Газпром» отказался принимать участие в аукционе на увеличение мощностей по прокачке газа, который организовал Киев. После этого украинские власти обвинили РФ в попытке создания искусственного дефицита газа в Европе.

Вам может понравиться

У партии «Родина» есть все шансы появиться на рекламных щитах

Петербургская городская избирательная комиссия проведет проверку после обращения лидера политсилы Алексея Журавлева. Сегодня, 9 августа, петербургский ГИК начал проверку по обращению лидера политической партии «Родина» Алексея Журавлева по поводу негласного

Французский политолог назвал президента России «Путиным Аравийским» из-за успехов РФ в Сирии

Роланд Ломбардии, политолог из Франции, в рамках беседы с журналистами Atlantico, назвал Владимира Путина, российского лидера, «Аравийским» из-за результатов, достигнутых РФ в Сирии. Согласно его словам, Россия на примере поддержки

В Крыму прокомментировали требование Украины к РФ выплатить репарации

Ефим Фикс, представитель парламента Крыма, решил прокомментировать информацию о том, что Украина потребовала от РФ выплатить ей репарации за полуостров. Согласно его словам, данные заявления являются очередной глупостью и не
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 10 августа – облачно с прояснениями, до 22 °C | город Мытищи: погода, 10 августа – переменная облачность, до 29 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 10 августа – переменная облачность, до 14 °C | Южно-Сахалинск: погода, 10 августа – облачно с прояснениями, до 15 °C | Королев: погода, 10 августа – небольшой дождь, до 33 °C | Подольск: погода, 10 августа – переменная облачность, до 24 °C | Армавир: погода, 10 августа – пасмурно, до 32 °C |