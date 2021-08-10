Игорь Юшков, специалист в области финансов, отметил, что Украина начала осуществлять нападки на «Газпром» в связи с началом нового этапа борьбы против ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2».

Согласно его словам, обвинения киевских властей российской компании в том, что ее действия приводят к увеличению стоимости газа в Европе, не имеют под собой никаких оснований. Он добавил, что подобные высказывания политически мотивированы. Их основная цель заключается в том, чтобы уличить Россию в использовании энергетического шантажа.

Эксперт добавил, что тем самым Украина пытается вынудить ФРГ ввести дополнительные санкции в отношении трубопровода. Ранее «Газпром» отказался принимать участие в аукционе на увеличение мощностей по прокачке газа, который организовал Киев. После этого украинские власти обвинили РФ в попытке создания искусственного дефицита газа в Европе.