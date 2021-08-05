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Хваленые американские истребители F-35 легко определяются всеми российскими радиолокационными станциями, поэтому Киеву лучше приобретать вместо них самолеты F-15EX Eagle II, уверен бывший глава предприятия Антонов Александр Лось. Он поясняет, что эти воздушные машины хоть и не невидимки, но зато способны атаковать противников с больших расстояний и перевозить на борту большое количество оружия.

Лось также отметил, что Киеву нет никакого смысла пытаться модернизировать советские миГ-29 или Су-27. На эти самолеты потребуются запасные части, которые можно либо купить в РФ, либо изготовить своими силами. Однако они все равно не помогут вернуть былую мощь морально устаревших истребителей.

F-35, по мнению Лося, не приживется на Украине, так как она находится на границе мощного радиолокационного поля, оборудование которого давно научилось обнаруживать малозаметную воздушную технику.

Ранее российские эксперты «поприветствовали» желание Киева купить истребители F-35, так как эти самолеты могут быстро разорить Украину огромными затратами на обслуживание и эксплуатацию.

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