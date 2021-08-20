Дмитрий Кулеба, глава украинского внешнеполитического ведомства, во время интервью с журналистами портала «НВ» заявил, что считает Крымский мост почти неразрешимой проблемой для страны.

Руководителю МИД Украины задали вопрос о том, смогут ли зарубежные партнеры помочь Киеву, если Москва решит полностью «закрыть Керченский пролив». Он ответил, что обстановка в черноморской акватории нуждается в разработке нового плана для Североатлантического Альянса, а также стран с выходом в Черное море. В ином случае РФ будет полностью властвовать в регионе.

Министр сообщил, что Россия уже доминирует в Азовском море. Эта проблема и вопрос с Керченским мостом являются одними из самых трудных, так как приходится учитывать географию, которая находится под контролем РФ. Кулеба также обвинил Москву в превращении Крыма в военную базу.