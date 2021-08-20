читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Дмитрий Кулеба, глава украинского внешнеполитического ведомства, во время интервью с журналистами портала «НВ» заявил, что считает Крымский мост почти неразрешимой проблемой для страны.

Руководителю МИД Украины задали вопрос о том, смогут ли зарубежные партнеры помочь Киеву, если Москва решит полностью «закрыть Керченский пролив». Он ответил, что обстановка в черноморской акватории нуждается в разработке нового плана для Североатлантического Альянса, а также стран с выходом в Черное море. В ином случае РФ будет полностью властвовать в регионе.

Министр сообщил, что Россия уже доминирует в Азовском море. Эта проблема и вопрос с Керченским мостом являются одними из самых трудных, так как приходится учитывать географию, которая находится под контролем РФ. Кулеба также обвинил Москву в превращении Крыма в военную базу.

Вам может понравиться

Глава российских инструкторов в ЦАР считает Афганистан провалом американской политики

Руководитель Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов сравнил последние события в Афганистане с прошлогодней ситуацией в Центральноафриканской Республике. По мнению Иванова, пример Афганистана доказал некомпетентность американских военных в

Эксперты рассказали о двух сценариях исхода выборов в Госдуму

Специалисты АПЭК рассказали, что выборы в Госдуму могут закончиться по одному из двух сценариев. Первый предполагает сохранение 4-партийного парламента, а второй предусматривает вхождение депутатов из фракции «Новые люди». В грядущих

Военные США вывезли в Ирак очередную партию сирийской нефти

Краденную сирийскую нефть военнослужащие США переправляют в Ирак через незаконный погранпереход. Колонна американского транспорта из 42 единиц техники пересекла сирийско-иракскую границу 18 августа, сообщает SANA со ссылкой на источники в
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 20 августа – переменная облачность, до 20 °C | город Мытищи: погода, 20 августа – пасмурно, до 24 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 20 августа – переменная облачность, до 18 °C | Южно-Сахалинск: погода, 20 августа – небольшая облачность, до 25 °C | Королев: погода, 20 августа – пасмурно, до 30 °C | Подольск: погода, 20 августа – небольшая облачность, до 25 °C | Армавир: погода, 20 августа – небольшая облачность, до 29 °C |