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В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2021», который проходит в Москве, российская компания «КурганМашЗавод» представила публике новейшие гусеничные бронемашины «Курганец-25» в двух основных боевых вариантах. В планы компании, как было заявлено на форуме «Армия-2021», входит создание на базе этой средней универсальной гусеничной платформы целого семейства боевых машин. Разработкой их конструкции занимается Конструкторское бюро специальных машин (СКБМ) совместно с предприятием «КурганМашЗавод», входящим в холдинг высокоточного оружия российской госкорпорации «Ростех».

Польский военный портал Defence24 сообщает, что Минобороны РФ пока что заказало предсерийную партию бронемашин «Курганец-25» в обеих базовых модификациях. Однако они еще не доставлены из-за продолжающихся испытаний партии прототипа, которую пока можно было увидеть на российских военных парадах.

«Даже если предполагаемые сроки начала серийного производства и поставки новых боевых машин этого типа будут соблюдены, их внедрение в войсковые части будет довольно медленным из-за высоких затрат при ограниченном бюджете. По этой причине продолжается процесс модернизации используемой в настоящее время бронетехники из семейства БМП, в том числе за счет установки современных и хорошо вооруженных беспилотных башенных модулей», – отмечает Defence24.

В последние годы опытные образцы «Курганца» в версии гусеничного бронетранспортера Б-10 и боевой машины пехоты Б-11 (в двух разных вариантах с разным вооружением) были представлены на многочисленных парадах и выставках по всей России. Первый тип из названных машин вооружен дистанционно управляемым модулем вооружения с 12,7-мм пулеметом «Корд». Второй доступен в двух вариантах с беспилотным турельным модулем – это «Бумеранг-БМ» (применяется также на колесных бронемашинах) или АУ-220М «Байкал» (еще проходит испытания). Они вооружены 30-мм автоматической пушкой 2А42 в сочетании с 7,62-мм танковым пулеметом ПКТМ, двумя спаренными ПТУР 9М133 Корнет-ЭМ либо 57-мм автоматической пушкой БМ-57 в сочетании с танковым пулеметом ПКТМ калибра 7,62 мм.

«В настоящее время все указывает на то, что текущая работа, связанная с платформой «Курганец-25», сосредоточена на создании широкого спектра специализированных версий с использованием выбранных модулей с соответствующими габаритами и массой. Модульный характер конструкции с самого начала был целью дизайнеров, что является отходом от прежних обычаев российских конструкторских бюро и перенимает «западную» моду в этой области. Однако это позволяет создать практически любую специализированную версию на базе базовой платформы благодаря ее унификации и простоте установки», – пишет Defence24.

В перечне таких машин, помимо уже анонсированной версии Б-12 – машины технической поддержки, – компанией-производителем упоминаются также: боевая разведывательная машина, командирская машина, машина огневой поддержки с башней, вооруженной пушкой калибра 125 мм, самоходный миномет и химический автомобиль.

«Курганец-25» – семейство гусеничных боевых машин на базе унифицированной модульной гусеничной платформы среднего размера. Эта машина предназначена для замены существующих боевых машин пехоты БМП-2 и БМП-3 в сухопутных войсках России. Экипаж машины состоит из трех человек (водитель, командир и оператор вооружения/спецтехники). В боевых вариантах «Курганец-25» может перевозить до 8 десантников. Общий вес бронемашины составляет около 25 тонн, а ее дизельный двигатель мощностью 800 л.с. обеспечивает максимальную скорость 80 км/ч.

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