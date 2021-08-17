На канале CNN, сославшись на собственные источники, отметили, что в аэропорту Кабула военнослужащий из США был ранен из огнестрельного оружия.

Отмечается, что на территории воздушной гавани, где все еще идет эвакуация дипломатов, американские военные убили, как минимум, двух вооруженных афганцев. Однако журналисты отмечают, что боец был ранен в другом происшествии, но никаких подробностей о данном инциденте озвучено не было.

Ранее представители Госдепа Соединенных Штатов заявили, что кабульский аэропорт стал местом для размещения американской дипмиссии, поэтому его все еще охраняют военные Североатлантического альянса. Остальные районы города уже захвачены бойцами «Талибана» (террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации).