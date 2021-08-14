Китай и Россия объединились в киберпространстве и делают все возможное, чтобы напакостить Соединенным Штатам в социальных сетях. Такое заявление сделал бывший руководитель Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина, который также предложил создать спецподразделение для защиты от подобных действий двух стран.

Он заявил, что РФ и КНР нашли «уязвимости в цепочках поставок» Соединенных Штатов и беспрерывно наносят по ним удары. Подразделение, которое будет отслеживать подобные действия, сможет защитить Вашингтон.

Напомним, что американские чиновники не в первый раз обвиняют Россию в кибератаках. При этом они ни разу не представили хотя бы одного доказательства в пользу своих заявлений. В Москве подобные высказывания называют «словоблудием» и «очевидным бредом», отлично понимая, что делаются они лишь для введения очередных санкций безо всяких на то оснований.