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В издании Business Insider отметили, что Турция продолжает создавать новые военные технологии и расширять выпуск боевых машин, не желая больше зависеть от своих союзников по НАТО, посылая им соответствующий «сигнал».

Авторы материала отмечают, что за последние несколько лет турецкие власти потратили немало средств на развитие оборонно-промышленного комплекса, что сделало страну менее зависимой от Запада и даже превратило ее в экспортера вооружения. Эксперты добавили, что Турция имеет неплохую производственную базу и множество лицензий на выпуск иностранного оружия. К примеру, она может даже собирать американские истребители F-16.

При этом Анкара начала концентрировать свои усилия на создании собственных боевых машин по причине наложенных на нее санкций. К примеру, она была исключена из программы по изготовлению истребителей F-35. Журналисты также считают, что Турция наращивает военную мощь, так как ее соседом является РФ, которая обладает огромными вооруженными силами.

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