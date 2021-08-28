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Американский портал Breitbart привел высказывания президента РФ Владимира Путина об Афганистане. Российский лидер, напомним, заявил, что Москва еще со времен СССР имеет опыт боевых действий в этой стране и повторять его точно не собирается. Он также отметил, что война «всех против всех», которая уже началась в Афганистане, не интересует Россию.

Эта публикация привлекла внимание пользователей, которые написали, что слова Путина вызывают гораздо большее доверия, чем заявления президента США Джо Байдена. Последний ведет себя абсолютно некомпетентно, несмотря на огромный опыт в политике, а также высказывается неграмотно и демонстрирует «дурацкое поведение».

Впрочем, некоторые комментаторы высказали совсем другую точку зрения. Они считают, что Путин лукавит, так как Россия сделает все возможное, чтобы из провала Соединенных Штатов в Афганистане получить максимальную выгоду для себя.

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  • Анна
  • 25.08.2021
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