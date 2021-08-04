Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Новейший российский бомбардировщик-невидимка ПАК ДА, опытный образец которого появится уже в 2023 году, получит на вооружение уникальную гиперзвуковую ракету X-95, сообщает портал Avia.Pro. Эксперты уточняют, что этот боеприпас еще находится в разработке, но с учетом имеющегося у России огромного опыта в создании таких видов вооружений, она должна закончить работу над ракетой в ближайшие годы.

Ракета X-95, по словам авторов публикации, станет логическим продолжением Х-47М2 «Кинжал». Но она будет отнесена к стратегическому вооружению, поэтому можно говорить об ее улучшенных технических параметрах.

Впрочем, характеристики бомбардировщика ПАК ДА и ракеты X-95 в настоящий момент являются тайной за семью замками. Опытный образец самолета хоть и появится уже через два года, но на вооружение воздушная машина поступит не раньше 2027–2030 годов. Поэтому вполне вероятно, что ракета воздушного базирования X-95 сперва будет применяться на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М.

Пока о ракете X-95 известно немного. По словам источников в ВПК, она будет дальнобойной и сможет атаковать цели на расстоянии 4–5 тысяч километров. Разрабатывается она для прорыва противоракетной и противовоздушной обороны потенциального противника, а также для нанесения ему максимально возможного урона в ответ на агрессию.

Вам может понравиться

Греция борется с десятками лесных пожаров

Греческие власти вступили в борьбу с несколькими десятками лесных пожаров, охвативших практически всю страну. Так, в городе Патрас, являющимся третьим по величине в Греции, пламя подобралось практически вплотную к домам.

В NI рассказали, почему Швеция боится российских подлодок и охотится за ними

Страх Швеции перед российскими подводными лодками зародился еще в 1981 году, пишет издание The National Interest. Автор Себастьян Роблин рассказывает, что именно тогда произошел инцидент, который многие шведы помнят до

ВДВ России вскоре получит новейшие танки и ракетные комплексы

Воздушно-десантные войска – это наиболее мобильные подразделения, которые отлично подготовлены и всегда готовы к выполнению самых сложных задач, отметил военный эксперт Виктор Литовкин. Также он рассказал, что помогает десантникам новейшая
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 4 августа – ясно, до 11 °C | город Мытищи: погода, 4 августа – переменная облачность, до 16 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 4 августа – небольшая облачность, до 16 °C | Южно-Сахалинск: погода, 4 августа – облачно с прояснениями, до 18 °C | Королев: погода, 4 августа – переменная облачность, до 24 °C | Подольск: погода, 4 августа – ясно, до 15 °C | Армавир: погода, 4 августа – ясно, до 22 °C |