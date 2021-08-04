Новейший российский бомбардировщик-невидимка ПАК ДА, опытный образец которого появится уже в 2023 году, получит на вооружение уникальную гиперзвуковую ракету X-95, сообщает портал Avia.Pro. Эксперты уточняют, что этот боеприпас еще находится в разработке, но с учетом имеющегося у России огромного опыта в создании таких видов вооружений, она должна закончить работу над ракетой в ближайшие годы.

Ракета X-95, по словам авторов публикации, станет логическим продолжением Х-47М2 «Кинжал». Но она будет отнесена к стратегическому вооружению, поэтому можно говорить об ее улучшенных технических параметрах.

Впрочем, характеристики бомбардировщика ПАК ДА и ракеты X-95 в настоящий момент являются тайной за семью замками. Опытный образец самолета хоть и появится уже через два года, но на вооружение воздушная машина поступит не раньше 2027–2030 годов. Поэтому вполне вероятно, что ракета воздушного базирования X-95 сперва будет применяться на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М.

Пока о ракете X-95 известно немного. По словам источников в ВПК, она будет дальнобойной и сможет атаковать цели на расстоянии 4–5 тысяч километров. Разрабатывается она для прорыва противоракетной и противовоздушной обороны потенциального противника, а также для нанесения ему максимально возможного урона в ответ на агрессию.