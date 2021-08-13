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Около 59% автомобилистов в РФ считают, что автомобильные приметы действительно сбываются. Это следует из опроса, осуществленного аналитиками «СберАвто».

Специалисты опросили 1,3 тысячи водителей. Около 86% из них знают о подобных приметах, но верят в них далеко не все. Наибольшее число суеверных автолюбителей было зафиксировано среди людей старше шестидесяти лет. Меньше всего в приметы верят автовладельцы в возрасте от 18 до 24 лет.

Среди всех примет, связанных с машинами, наиболее популярной является та, в которой говорится, что после мойки транспорта обязательно идет дождь. Про неё знают 58% респондентов, а по-настоящему верят – 36%. Затем идет суеверие о птичьем помете на поверхности авто. Более трети россиян уверены, что он приносит удачу или деньги.

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