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Александр Коц, военкор из РФ, разместил на своей страничке в «Телеграме» ролик, на котором можно увидеть, как боевики «Талибана» (террористическая группировка, запрещенная в РФ) стреляют в воздух, радуясь уходу американских войск из Афганистана.

На опубликованных кадрах демонстрируются несколько вооруженных человек, которые открыли огонь из автоматов в небо. Видео было снято в ночь на сегодня, 31 августа, когда Соединенные Штаты полностью завершили миссию по эвакуации своих граждан с территории этой ближневосточной республики. Теперь в ней отсутствуют иностранные военные.

В СМИ напоминают, что Забиулла Муджахид, представитель радикального движения, ранее отметил, что американские власти потерпели полное поражение в Афганистане. Однако он добавил, что новое афганское правительство надеется установить хорошие дипотношения с США.

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