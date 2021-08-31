Александр Коц, военкор из РФ, разместил на своей страничке в «Телеграме» ролик, на котором можно увидеть, как боевики «Талибана» (террористическая группировка, запрещенная в РФ) стреляют в воздух, радуясь уходу американских войск из Афганистана.

На опубликованных кадрах демонстрируются несколько вооруженных человек, которые открыли огонь из автоматов в небо. Видео было снято в ночь на сегодня, 31 августа, когда Соединенные Штаты полностью завершили миссию по эвакуации своих граждан с территории этой ближневосточной республики. Теперь в ней отсутствуют иностранные военные.

В СМИ напоминают, что Забиулла Муджахид, представитель радикального движения, ранее отметил, что американские власти потерпели полное поражение в Афганистане. Однако он добавил, что новое афганское правительство надеется установить хорошие дипотношения с США.