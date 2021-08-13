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В день премьеры отечественной киноленты «Солнцепек» о событиях в Луганске 2014 года, украинские радикалы организовали акцию протеста возле посольства Республики Судан в Киеве. Эту ситуацию журналистам «Политнавигатора» прокомментировал петербургский предприниматель Евгений Пригожин.

По мнению бизнесмена, есть две причины, из-за которых возле дипломатического представительства африканской страны состоялся митинг:

«Во-первых, это очень хорошо, потому что еще полсотни украинских безработных получат по 500 или сколько там гривен за то, что просто постояли с плакатами».

Провокация националистов возле посольства показала сопротивление украинских властей распространению доказательств преступлений, совершенных ВСУ в Донбассе, считает Пригожин.

«Во-вторых, безусловно, после выхода фильма «Солнцепек» и разоблачения режима, этот самый режим будет активно сопротивляться. Хотя это больше похоже не на сопротивление, а на какой-то вялый метеоризм», – заявил бизнесмен.

Сам Пригожин ране организовывал отправку гуманитарных грузов в Судан, помогая этой стране, пострадавшей от затяжного кризиса. Поставки продовольственных товаров существенно помогли суданцам в сложные времена.

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