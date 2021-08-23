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Доктор биологических наук Ирина Ермакова выступила против массовой вакцинации детей от коронавирусной инфекции. Она призвала президента РФ, премьер-министра, глав Минздрава и Минобороны запретить такую иммунизацию на государственном уровне, а также разместила в Сети соответствующую петицию, которую подписало 6 тысяч человек.

По словам Ермаковой, биотехнические препараты, которые медики намереваются колоть детям, способны привести к развитию генетических заболеваний и даже стать причиной летального исхода. Специалист отмечает, что у маленьких пациентов сильный иммунитет, который поможет им перенести Covid без последствий даже без необходимости в вакцинации.

Ермакова также отметила, что иммунизация взрослых граждан РФ с использованием препарата «Спутник V» привела к незначительному увеличению смертности. Это означает, что вакцина все же не столь безопасна. Кроме того, не изучены ее долгосрочные побочные эффекты, поэтому детям делать ею прививку очень опасно. «Так можно остаться без будущего», – уверена Ермакова.

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