Подготовленная, окрепшая армия Центральноафриканской Республики вернула мир и стабильность в страну. Такого мнения придерживаются граждане и руководство ЦАР.

Глава центральноафриканского правительства Анри-Мари Дондра заявил, что внутреннюю стабильность в стране обеспечили вооруженные силы, подготовленные российскими инструкторами. Армия доказала, что способна эффективно противостоять вооруженным бандформированиям и защищать мирных граждан.

Опыт, перенятый у российских инструкторов, которых на Западе приписывают к «ЧВК Вагнера», позволил африканской стране вернуться к нормальной жизни. Специалисты из РФ организовали подготовку для местных силовых ведомств, а также помогли в планировании операций против боевиков.

Армия республики предотвратила госпереворот, подготовленный экс-президентом страны Франсуа Бозизе. Перейдя в контрнаступление правительственные силы разбили крупные бандформирования и освободили от боевиков большую часть страны.

Центральноафриканцы на митингах и в соцсетях благодарят российских специалистов за оказанную поддержку и выражают надежду на продолжение плодотворного сотрудничества.