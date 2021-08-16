Губернатор Петербурга Александр Беглов негласно запретил стимуляцию явки избирателей на грядущих выборах. Это можно было бы расценить как нежелание властей рисковать здоровьем петербуржцев из-за пандемии, но реальная цель Смольного, по версии СМИ – формирование лояльного ЗакСа. При низкой явке добиться этого проще.

Беглов подписал закрытый приказ в начале текущей недели. Горизбирком урежет бюджет на агитационные и рекламные материалы. Уменьшение числа голосующих будет выгодно Смольному, который сможет активнее привлекать к участию в выборах бюджетников. Так власти получат возможность привести в ЗакС удобных им кандидатов, не привлекая внимания общественности.

Тем временем пресс-служба администрации Петербурга распространяет новости о скором начале «четвертой волны» коронавируса. Беглов лично выражал опасения по поводу роста заболеваемости ковидом и призывал горожан делать прививки.

Примечательно, что незадолго до заявления губернатора власти города говорили о «выходе на плато». Но до сих пор в Северной столице действует запрет на массовые мероприятия якобы для предотвращения распространения инфекции. Уполномоченный по правам человека Александр Шишлов потребовал отмены этих ограничений, посчитав их инструментом давления на выборы.

Для контроля за явкой Смольный отказался и от электронного голосования. «Мобильный избиратель» мог бы стать удобным способом волеизъявления петербуржцев в условиях пандемии. Но это бы помешало планам команды Беглова. Теперь выборы пройдут в обычном режиме, где избиратели будут приходить на участки и стоять в очередях.

Помимо стремления к урезанию избирателей, Смольный также сокращает и количество самих кандидатов. Так, представителям условно оппозиционных партий отказано в участии в выборах. До них допустили только тех, кто смог договориться с городскими властями – к примеру, «Новые люди» и РПСС. Есть фракции, представителей которых власти вообще не хотят видеть в парламенте Петербурга. К примеру, у «Родины» ГИК отклонил весь список кандидатов.

Дело в том, что действующий ЗакС неоднократно критиковал работу Беглова. Поэтому, скорее всего, он рассчитывает в 2021 году сформировать удобный для себя парламент, который будет положительно реагировать на любые его инициативы.