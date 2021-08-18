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Глава Управления социального питания Санкт-Петербурга Алексей Барабанщиков провёл рабочее совещание с участием должностных лиц администрации Красногвардейского района по итогам серии проверок в районных образовательных учреждениях. Были даны рекомендации по улучшению работы.

Всего были проинспектированы 18 образовательных учреждений Красногвардейского района. По результатам каждой проверки были выставлены оценки по 100-балльной системе. Средний итоговый балл – 91. Несмотря на высокие показатели, были обнаружены и недочеты.  Часть из них оперативно устранили.

В частности, в шести образовательных организациях не было планов производственного контроля. Два пищеблока получали крупу и творог, не соответствующие органолептическим требованиям. УСП дало рекомендации ужесточить контроль качества поступающих продуктов.

Еще в четырех школах пищеблоки использовались не по назначению: на кухнях, ориентированных лишь на разогрев доставленных блюд и их доготовку, производился полный цикл приготовления пищи для детей.

Были обнаружены и такие нарушения, для устранения которых понадобятся затраты – как материального, так и временного характера. Нескольким общеобразовательным учреждениям необходим ремонт систем вентиляции и оборудование пищеблоков современной техникой.

Участники совещания пришли к пониманию, что модернизировать пищеблоки исключительно силами школ и районной администрации довольно сложно. К этому в перспективе следует подключить поставщиков продовольствия, тем более что такой опыт уже есть в других регионах России.

Руководитель УСП Петербурга Алексей Барабанщиков поручил главному оператору по организации социального питания Красногвардейского района «КСП «Охта» рассмотреть возможность дооборудования школьных столовых. Речь шла в том числе и об установке терминалов для бесконтактной оплаты.

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