Авторы портала Defence24 дали оценку боевым возможностям Калининградской области.

В городе Черняховск расположена 152-я гвардейская бригада, которая имеет 12 установок «Искандер». С их помощью можно поразить почти любой объект в Польше, и потому весьма важно разработать новые системы ПВО и ПРО. На защите Калининградской области также стоят 34-я смешанная авиадивизия и 44-я дивизия ПВО.

Как было заявлено, Калининградская область достаточно сильно милитаризована. Однако, как считают авторы издания, для того, чтобы самостоятельно захватить Польшу и проводить потенциальные наземные операции в этой стране, у российского анклава не хватит сил. Указывается, что для этого необходимо подкрепление со стороны остальной части России.

Недавно польский генерал-лейтенант Богуслав Самол заявил, что имеющиеся у Польши танки не способны противостоять российским боевым машинам. Как отмечается, у Польши есть старые советские танки Т-71, а также отечественные PT-91.