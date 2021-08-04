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Рабочая поездка главы российского правительства Михаила Мишустина на остров Итуруп взбесила японских политических экспертов. Причины этого раскрыли авторы китайского издания Asia Times.

Они отметили, что еще в 2016 году Россия предложила развивать Курилы совместно с Японией. Для Токио это был неплохой вариант, однако позже выяснилось, что речь идет о полностью свободной экономической зоне. Это означает, что на Курилы может зайти и любая другая страна. Это не понравилось японским экспертам, так как они опасаются конкуренции.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», заявляют, что если Япония откажется от сотрудничества с РФ на Курилах, ее место вполне может занять Китай. Он не так привередлив, да и отношения с РФ у него в настоящий момент отличные.

Если это произойдет, Япония вообще придет в ярость, так как Китай является одним из ее геополитических противников. Кроме того, привлечение КНР будет сигналом к тому, что Токио уже никогда не получит Курильские острова в свою собственность.

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