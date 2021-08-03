На МКС недавно произошла поломка с многоцелевым лабораторным модулем «Наука», что привело к отклонению орбитальной станции на 45 градусов. Позднее положение МКС было стабилизировано.

Ситуация не несла угрозы для космонавтов, но запуск корабля Starliner пришлось на некоторое время отложить. В настоящее время всё функционирует в штатном режиме. Однако эта ситуация вызвала бурное обсуждение в США. Так, некоторые заявили, что США необходимо прекратить сотрудничество с Россией в космосе, так как для этого нет веских причин. Было также заявлено, что Россия должна уйти с МКС.

Однако немало американцев высказались и в защиту нахождения России на МКС. Было указано, что на протяжении многих лет единственным способом попасть на МКС для американских космонавтов было попросить о доставке у русских. Кроме того, бесперебойную работу МКС на протяжении десятилетий обеспечивало оснащение России.

Недавно мы рассказывали, что из-за незапланированной активации ускорителей на модуле “Наука” МКС совершила несколько оборотов. В итоге произошла смена курса всего космического комплекса.