Ларри Сюэр, американский ветеран вьетнамской войны, во время беседы с журналистами РИА «Новости» отметил, что США, скорее всего, бросят помогавших им в течение 20 лет афганцев.

Согласно словам бывшего американского военного, таким же образом Соединенные Штаты поступили после завершения вооруженного конфликта во Вьетнаме. Он считает, что в Вашингтоне до сих пор не способны учиться на своих ошибках и все время ищут, в кого «можно пострелять».

По мнению ветерана из США, американские власти научились лишь одной вещи – постоянно все удваивать. Они привыкли вкладывать все больше денег в те места, где стопроцентно обанкротятся, а потом обвиняют во всем людей, дававших им средства, заявил Сюэр. Ранее появилась информация о том, что за последние несколько недель американцы вывезли из Афганистана около 12 000 человек, среди которых были как американские, так и афганские граждане.