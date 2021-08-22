Герберт Макмастер, генерал-лейтенант американской армии, рассказал, с чем связан провал Соединенных Штатов в Афганистане.

Согласно его словам, у Вашингтона не осталось силы воли на продолжение своей работы в интересах всех людей. Он считает большой ошибкой вывод американских вооруженных сил из этой ближневосточной страны. Макмастер отметил, что США недооценили боевой потенциал «Талибана» (террористическая группировка, запрещенная в РФ), понадеявшись на подразделения правительственной армии.

Американский военный добавил, что уже 2 года назад начала появляться информация о быстром падении численности афганских войск. Поэтому с боевиками попросту некому было сражаться. Пока правительственные солдаты месяцами не получали зарплату, террористы укрепляли свои позиции, причем как в военном, так и политическом плане. В результате вся двадцатилетняя работа США оказалась бессмысленной.