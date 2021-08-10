В «ПолитРоссии» опубликовали перевод статьи американского военного специалиста Марка Эпископоса, представившего три сценария проигрыша Североатлантического альянса в войне с РФ за прибалтийские страны.

В прошлом корпорация RAND смоделировала возможный конфликт в регионе, показав, что российские войска смогут добраться до столицы Эстонии или Латвии всего за шестьдесят часов. Эксперт отметил, что за прошедшие годы ничего не поменялось, так как подразделения ЗВО российской армии все еще превосходят западные силы как по количеству, так и по качеству, получив на вооружение БМП-3, танки Т-72Б3М и ЗРК С-400.

Натовские войска не смогут что-либо противопоставить им в данном регионе, поэтому им придется отступить. Далее Альянс ждет три варианта развития событий. Он может попробовать нанести контрудар, но проиграет, отправить ядерные ракеты, что может привести к эскалации конфликта, или признать свое поражение.