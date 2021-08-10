читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В «ПолитРоссии» опубликовали перевод статьи американского военного специалиста Марка Эпископоса, представившего три сценария проигрыша Североатлантического альянса в войне с РФ за прибалтийские страны.

В прошлом корпорация RAND смоделировала возможный конфликт в регионе, показав, что российские войска смогут добраться до столицы Эстонии или Латвии всего за шестьдесят часов. Эксперт отметил, что за прошедшие годы ничего не поменялось, так как подразделения ЗВО российской армии все еще превосходят западные силы как по количеству, так и по качеству, получив на вооружение БМП-3, танки Т-72Б3М и ЗРК С-400.

Натовские войска не смогут что-либо противопоставить им в данном регионе, поэтому им придется отступить. Далее Альянс ждет три варианта развития событий. Он может попробовать нанести контрудар, но проиграет, отправить ядерные ракеты, что может привести к эскалации конфликта, или признать свое поражение.

Вам может понравиться

Жители центральноафриканского города Обо требуют вывода миротворцев ООН

Марокканские миротворцы миссии МИНУСКА допустили вооруженное нападение боевиков на жителей города Обо. В результате нападения на Обо погибли два человека – военнослужащий правительственной армии и местный житель. Боевики разграбили, а

Онищенко назвал возможную причину постоянных оговорок Джо Байдена

Геннадий Онищенко, российский парламентарий, в ходе разговора с журналистами ФАН отметил, что президент США Джо Байден, возможно, постоянно оговаривается из-за проблем со здоровьем. Согласно его словам, 78-летний американский лидер, скорее

ВВС США запустили самолет-определитель ядерных частиц над Балтийским морем

Экзотический самолет-разведчик ВВС США WC-135W «Constant Phoenix» специализируется на поиске мельчайших радиоактивных следов в атмосфере. На этой неделе он провел поисковые маневры над Балтийским морем, которые во многих европейских СМИ
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 10 августа – облачно с прояснениями, до 22 °C | город Мытищи: погода, 10 августа – переменная облачность, до 29 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 10 августа – переменная облачность, до 14 °C | Южно-Сахалинск: погода, 10 августа – облачно с прояснениями, до 15 °C | Королев: погода, 10 августа – небольшой дождь, до 33 °C | Подольск: погода, 10 августа – переменная облачность, до 24 °C | Армавир: погода, 10 августа – пасмурно, до 32 °C |