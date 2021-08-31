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Кеннет МакКензи, американский генерал, отметил, что военнослужащие США намеренно испортили боевую технику и оборудование, перед тем как покинуть аэропорт Кабула.

Согласно его словам, была проведена полная демилитаризация всех военных систем, то есть их уже невозможно вновь использовать. Эвакуация людей у командования стояла на первом месте, поэтому технику было решено оставить. Отмечается, что в рамках данной операции было испорчено 70 бронемашин, оснащенных защитой от мин, почти 30 военных внедорожников и более 70  единиц воздушной техники.

Размещенные в воздушной гавани минометные комплексы и противоракетные установки работали практически до самого конца эвакуации. Их вывели из строя уже в день последнего рейса. Однако эксперты отмечают, что, даже несмотря на порчу данного оборудования, боевики все равно получили в свое распоряжение американское оружие на миллиарды долларов.

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