Бактерии обладают способностью переходить в своеобразный «режим ожидания», который дает им возможность в течение длительного времени выживать в условиях отсутствия пищи или агрессивного воздействия антибактериальных лекарственных препаратов. Издание Phys.org, статью которого представляет портал Discover 24, рассказывает об исследованиях, проведенных учеными Университета штата Индиана под руководством Джея Т. Леннона.

Сам Леннон поясняет, что исследование ставит перед собой целью выяснить, каким образом бактерии ухитряются выживать в самых экстремальных условиях. По его словам, это позволит разобраться в причинах многочисленных хронических заболеваний, а также выяснить, почему некоторые патогены никак не реагируют на антибиотики.

Для эксперимента ученые взяли 100 различных видов бактерий и поместили их в полностью закрытые системы, не позволяющие получить доступ к пище. В результате выяснилось, что за 1000 дней в таких условиях подавляющее большинство микробов выжили и возобновили свою деятельность после возвращения в привычную среду.

Леннон разъяснил, что антибактериальные препараты в большинстве случаев оказывают воздействие на активные клетки, принимающие непосредственное участие в обмене веществ. Но бактерии, которые обладают способностью к «пониженному энергопотреблению», сразу же после этого переходят в состояние бездействия, напоминающее спячку. Благодаря этому они не только защищают себя от воздействия антибиотиков, но и вырабатывают устойчивость к ним на будущее. Именно такое поведение патогенов является главной причиной развития хронических заболеваний.

Способность выживать в условиях отсутствия доступа к пище обеспечивает весьма длительную продолжительность жизни бактерий. По словам ученых, у отдельных видов она значительно превышает продолжительность жизни животных и растений и в отдельных случаях может достигать ста тысяч лет. В качестве примера исследователи приводят патогены, которые извлекаются из донных отложений, янтаря, вечной мерзлоты и других древних материалов.

Помимо способности переходить в состояние пониженного или практически нулевого энергопотребления, причиной долгожительства бактерий назвали их умение очищать колонию о погибших по тем или иным причинам «родственников». Патогены перерабатывают мертвые клетки, что провоцирует так называемую адаптивную эволюцию и мутацию бактерий, обеспечивающую их дальнейшее развитие и приобретение новых способностей.