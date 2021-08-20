Вопреки распространенному мнению, способность человека воспринимать новую информацию с возрастом только улучшается, заявили эксперты Медицинского центра Джорджтаунского университета. Они провели исследование, которое подтвердило их теорию на практике.

В эксперименте принимало участие 702 человека в возрасте от 58 до 98 лет. У них ученые изучили сети мыслительного органа, которые принимают участие в исполнительном торможении, ориентировании и предупреждении. Они называются компонентами внимания.

Глубокий анализ показал, что с возрастом способность к предупреждению действительно существенно ухудшается. Однако два других компонента продолжают улучшаться, благодаря чему появляется возможность преодолеть последствия старческих повреждений нейронов.

Данное исследование позволило опровергнуть устоявшееся мнение об ухудшении умственной деятельности человека с возрастом. У пожилых людей не может улучшиться только бдительность, которая, впрочем, является одной из базовых функций мозга.