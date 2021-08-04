Исследователи из Соединенных Штатов выяснили, что статины или препараты, уменьшающие показатель холестерина в организме, могут повысить выживаемость людей, страдающих от рака груди.

Отмечается, что данные лекарственные средства недорого стоят, к ним имеется легкий доступ, и они практически не наносят вреда организму. Медики определили, что при их использовании выживаемость при онкологии груди повышается на 58 процентов. У остальных людей прием данных препаратов увеличивает выживаемость на 30 процентов.

Средний период наблюдений при подсчете выживаемости пациентов с раком груди составил 3 года и 2 месяца, а при определении общей выживаемости – 4 года и 3 месяца. Полученные результаты могут помочь в разработке новых эффективных методик борьбы с онкологическими заболеваниями.